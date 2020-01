Stiri pe aceeasi tema

- Fix un an a trecut de la ultima apariție in social media a lui Kevin Spacey, iar precizia cu care actorul apare exact in Ajunul Craciunului, pe 24 decembrie, cu un mesaj video pus pe Instagram, pare cel puțin bizara. De la mesajul de Craciun de anul trecut, Spacey nu a mai fost prezent online, […]

- Au trecut doua saptamani de la cosmarul prin care a trecut artistul What's Up, iar lucrurile par a intra pe fagasul normal. Recent, cantaretul a postat un mesaj pentru toti ce-i care l-au sustinut.

- Viața de mama se dovedește a fi una foarte obositoare pentru Diana Dumitrescu. Artista traiește cele mai frumoase clipe ale vieții ei, dar și unele dintre cele mai grele. Vedeta marturisește ca este foarte obosita și ca a avut probleme cu somnul din cauza baiețelului ei, care pur și simplu nu a vrut…

- Misterul accidentului, in care Razvan Ciobanu si-a pierdut viata, este departe de a fi elucidat. In memoria celebrului designer a fost organizata o prezentare de moda bazata pe ultimele schite ale acestuia. La acest eveniment au fost prezenti parintii indoliati ai creatorului de moda.

- Adina de la Heaven, Postelnicu pe numele ei adevarat, a devenit mama pentru prima data in urma cu aproape o luna. Vedeta a adus pe lume o fetita, desi in 2016 medicii nu ii dadeau nicio sansa pentru a ramane insarcinata.