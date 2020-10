Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 23 septembrie – 01 octombrie 2020, polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Vadu Moldovei, impreuna cu doi reprezentanti din cadrul Garzii Forestiere Suceava au efectuat un control pentru verificarea legalitatii unor transporturi de material lemnos de pe raza Ocolului Silvic Rasca.…

- Vergil Chitac a spus ca a votat pentru toti constantenii care isi doresc lucruri normale. "Am votat pentru constanteni, pentru toti constantenii care isi doresc lucruri normale, simple, curatenie pe strazi, locuri de joaca pentru copii, trotuare, spitale, scoli, locuri de munca bine platite,…

- Consiliul Judetean Constanta a incheiat un contract pentru furnizare dotari aferente proiectului Restaurarea, consolidarea, protectia, conservarea si punerea in valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava. Societatea care va furniza panourile este Lemings SRL. Consiliul Judetean Constanta a incheiat…

- Unul din cele mai importante proiecte de infrastructura pentru comuna Craciunelu de Jos este construcția podului din beton armat peste raul Tarnava, pod care il va inlocui pe cel vechi construit din lemn. Podul va lega un numar de 35 de gospodarii de corpul comunei și va ajuta la exploatarea a peste…

- ZTE este prima companie care va produce in masa un telefon cu camera sub ecran, acesta urmand sa coste cel putin 400 de dolari pentru varianta entry-level. Telefonul va fi disponibil in trei modele: de 6 GB, 8 GB si 12 GB RAM, anunța MEDIAFAX.Noul telefon ZTE are un ecran fara margini, fara…

- Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) este gata sa vanda baterii pentru mașini electrice garantate doua milioane de km sau 16 ani, ceea ce inseamna ca acestea vor avea o durata de viața mai mare decat cea a mașinii.

- Firma omului de afaceri canadian Michael Topolinski ramane castigatoarea licitatiei organizate de Ministerul Sanatatii pentru 115 milioane de masti, dupa ce Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a respins contestatiile formulate de Best Achizitii si Unifarm.