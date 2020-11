Papuci calduroși pentru casa. Care e stilul tau? La fel ca mai tot acest an, se pare ca și in sezonul rece vom sta mai mult in casa. Tocmai de aceea, e important ca hainele pe care le purtam sa ne placa. Sa ne ofere confort și o stare de bine. La fel și papucii de casa, un element important acum de cand cu scaderea temperaturilor. Vedeți in continuare cateva modele de papuci calduroși pentru casa. Pentru toate gusturile, dar și pentru toate buzunarele. NINECIFUN (24 DE DOLARI, AMAZON.COM) UGG (100 DE DOLARI, AMAZON.COM) DL (20 DE DOLARI, AMAZON.COM) KOOLABURRA BY UGG (52 DE DOLARI, AMAZON.COM)…