Papaya, fructul îngerilor care ne protejează frumusețea Papaya se numara printre cele mai dulci și aromate fructe din zona tropicala, ușor de recunoscut dupa pulpa lui portocalie și fructele mici, maronii. Papaya și-a caștigat renumele de fruct bogat in antioxidanți care ne protejeaza tinerețea și frumusețea. Cunoscut drept ”fructul ingerilor”, papaya este unul dintre cele mai parfumate fructe exotice pe care le putem gasi azi și in magazinele noastre. Are o concentrație mare de antioxidanți, drept pentru care este folosit pe scara larga in industria cosmetica și este apreciat pentru beneficiile sale asupra frumuseții, asupra tenului și parului. Papaya… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

