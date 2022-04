Stiri pe aceeasi tema

- LIVE VIDEO: „Borbolatita” – ritualul de la Limba, langa Alba Iulia, pentru dezlegarea ploii, la inceputul anului agrar Tinerii din satul Limba participa la un obicei stravechi, pastrat din generație in generație. Este vorba despre „Borbolatita”, un ritual care pastreaza din batrani, pe cat de pitoresc,…

- Cu doua saptamani inainte de Pasti, cateva zeci de cazuri de salmonella au fost descoperite in Europa, suspiciunile indreptandu-se spre produsele de ciocolata Kinder produse in Belgia si retrase de la comercializare de producatorul Ferrero, informeaza AFP

- Vedeta echipei de fotbal Paris Saint-Germain, atacantul francez Kylian Mbappe, al carui contract se incheie la finalul sezonului, a anuntat, duminica seara, ca nu a luat inca o decizie in privinta viitorului sau, informeaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Pentru ca ne dorim sa va bucurați de sarbatorile pascale in liniște și cu pace in suflet, ne pregatim cu un meniu special pentru aceste zile de mare sarbatoare. Preparatele pentru o masa de Paști... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Atac de coșmar al rușilor cu lansatoare de tip Katiușa. Ploaie de rachete și explozii, filmata in Herson, sudul Ucrainei. VIDEO Lansatoarele de rachete de tip Katiușa au fost folosite duminica seara de armata rusa in Herson, oraș ucrainean situat in sudul țarii langa peninsula Crimeea. S-a tras cel…

- Elemente esențiale intr-o mulțime de domenii industriale, dar și la nivel casnic, motoarele care prelucreaza energia electrica și o transforma in energie mecanica sunt utilizate pentru o gama variata de aplicații. Aceste dispozitive sunt foarte eficiente,

- Ministrul sanatatii estimeaza o scadere drastica a cazurilor noi COVID-19 Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. FOTO: gov.ro Ministrul sanatatii estimeaza ca în aproximativ trei saptamâni, raportarile zilnice privind cazurile noi de COVID ar putea fi de ordinul sutelor, nu…

- Cea de-a patra generație Seat Leon a debutat in 2020. La scurt timp, Cupra a prezentat propria versiune a modelului compact, cu mai multa putere, garda la sol mai mica și elemente aerodinamice care ii dau un aer sportiv. Acum a venit momentul sa facem cunoștința cu o noua versiune a lui Cupra Leon.…