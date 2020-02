Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer a fost surprins in imagini in timp ce circula cu viteza pe contrasens, pe Autostrada A1 Sebeș-Deva. Mai mult decat atat, rula pe timp de noapte și in condiții de ceața densa. In imagini se observa cum un TIR a trecut pe banda cealalta, in sens opus, cel normal de mers. Autoturismul ar […] Citește…

- Elena Udrea se bucura de viața de familie, inca de cand s-a intors din Costa Rica. Și cand spunem ca se bucura, chiar se bucura! Intr-o insorita zi de iarna, fosta blonda de la Cotroceni și-a luat familia și a mers intr-o vizita la Gradina Zoologica. Doar ca, ce sa vezi, daca credeai ca toți ochii vor…

- Un barbat de 33 de ani din Bihor a fost prins in flagrant in Arad, in timp ce vindea ecstasy. Polițiștii au gasit la percheziții 130 de pastile și 10 grame de amfetamina, potrivit Mediafax.ro.Potrivit Poliției, un barbat de 33 de ani din județul Bihor a fost prins in flagrant joi, in localitatea…

- Inceputul de an nu este prea bun pentru Amna! Recent, fiul artistei a ajuns pe mainile medicilor, iar Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta, in exclusivitate, imagini de la spitalul in care a fost dus micutul David.

- Focuri de arma în centrul capitalei. Un polițist a fost reținut de ofițerii anticorupție, în momentul în care lua 1.000 de euro mita de la un șofer, prins anterior baut la volan. Totul s-a întâmplat în dupa-amiaza de 13 decembrie, pe strada…

- In aceasta seara, What`s Up a fost adus la secția de poliție 17 din Capitala, dupa ce a agresat-o fizic pe iubita lui, Alice Badea. Potrivit comunicatului oficial al poliției, chiar tanara ar fi fost cea care a sunat la 112, pentru a alerta oamenii legii cu privire la incident.

- Daniel Iordachioaie (51 de ani) a divortat de Nouria Nouri, femeia care i-a daruit doi copii, in urma cu sase ani, dar acest lucru nu il impiedica sa fie un tata model. Cand vine vorba de odraslele sale, celebrul artist este in stare de orice.

- Ziarul Unirea La volan, cu permisul suspendat: DOSAR PENAL pentru un tanar din Ciuruleasa prins de polițiști conducand fara „cele necesare” La data de 12 noiembrie 2019, in jurul orei 10,30, polițiștii rutieri din Campeni l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din comuna Ciuruleasa, in timp ce conducea…