- Și anul acesta, inscrierile celor mici in invațamantul primar in anul școlar 2018-2019 se vor organiza tot in doua etape, potrivit Ordinului Ministerului Educației Naționale (MEN) nr.3242/2018 privind aprobarea Calendarului și a Metodologiei de inscriere a copiilor in invațamantul primar pentru anul…

- In fiecare clasa ajung, an de an, „boboci“ care implinesc 6 ani de-abia in clasa pregatitoare. Psihologii care ii evalueaza adesea elibereaza avizul luand in calcul achizitiile de cunostinte ale acestora, insa le explica parintilor si riscurile, deloc putine.

- Potrivit unui sondaj prezentat de scholastic.com, cele mai comune temeri ale lor sunt cele prezentate mai jos. 1. Teama de a nu fi prea diferit La varsta la care incep scoala, copiii vor mai degraba sa fie ca ceilalti, decat sa iasa in evidenta. Daca este cel mai inalt din clasa sau cel mai neindemanatic…

- Ministerul Educației a aprobat metodologia si calendarul de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2018-2019. In clasa pregatitoare pot fi inscriși copiii care implinesc varsta de 6 ani pana la 31 august 2018, inclusiv. La solicitarea parintilor, copiii care implinesc varsta…

- Dorin Schiopu a jucat ani de zile baschet de performanta la Cluj, iar in prezent organizeaza evenimente sportive si se ocupa de echipa de seniori de la Iasi. Fiind o persoana care cunoaste lumea sportului atat din arena cat si de pe marginea acesteia, l-am invitat pe acesta sa faca o radiografie a situatiei…

- Locuitorii sunt nemultumiti si spun ca nu este normal sa plateasca taxe si impozite la fel ca la oras, in conditiile in care au ajuns sa fie prizonieri in propriile curti. Reprezentantii Primariei recunosc ca situatia e grava, dar promit ca problemele o sa se rezolve. Edilul a afirmat ca in…

- Japonia: O școala vrea sa introduca uniforme Armani. Parinții, scandalizați. O școala generala din Japonia suporta critici dure pentru planurile sale de a adopta uniforme concepute de marca de lux italiana Giorgio Armani. Potrivit BBC , care citeaza presa locala, școala din Tokyo vrea sa introduca uniforme…