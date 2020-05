Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu este in stare de orice! Vedeta a demonstrat ca poate intra in orice rol, chiar și in cel de model! Unde? Chiar pe strazile din Capitala! In același timp, celebra jurnalista a aratat ca este o stapana de excepție, insa in ceea ce privește legea... aceasta mai face și gafe! Iata cum…

- O femeie bolnava, imobilizata intr-un scaun cu rotile, a fost batuta și aruncata pe trotuar. Incidentul a avut loc intr-o stație de autobuz din Maraști. In imagini se vad mai multe persoane care o lovesc pe femeia cu handicap, iar la final un tanar ii rastoarna scaunul cu rotile și fuge la o mașina…

- Doinița Oancea, actrița din Sacrificiul, a fost invitata in cadrul emisiunii Showbiz Report, unde a vorbit despre iubitul ei actual și momentul in care mama ei a fost la un pas de a accepta ca ea sa se casatoreasca, in timpul liceului.In prezent, Doinița Oancea traiește o frumoasa poveste de dragsote…

- Primarul Ion Ceban ia propus consilierului din partea PPDA, Ruslan Verbițchi sa conduca grupul municipal de modernizare a Pieței Centrale. I-a propus sa fie liderul grupului care va avea grija de modernizarea Pieței Centrale, insa a spus ca „mai discutam”. Este vorba de consilierul municipal din partea…

- In urma cu doua zile, o noua veste zguduia showbiz-ul autohton: bolidul de lux al Loredanei Chivu a fost incendiat de catre o femeie ”inșelata”. Potrivit surselor Spynews.ro, tanara ar fi mințit ca sa-și acopere iubitul, fiind cel care s-a aflat in spatele planului diabolic. Ce decizie au luat judecatorii…

- Pentru a-și distra fanii, Florin Salam s-a apucat sa povesteasca o intamplare haioasa prin care a trecut acum ceva vreme. „Regele” a fost surprins chiar de nevasta sa cu mai multe sticle de vin in brațe, in timp ce se intorcea acasa de la un bufet. Roxana Dobre nu a ezitat și i-a aruncat manelistului…

- Furt cu peripetii in capitala Ucrainei. Trei barbati au fost suprinsi in Kiev de o camera de supraveghere in timp ce furau un terminal de plata dintr-un magazin alimentar.Din imagini se vede cum doi dintre indivizi incarca obiectul in portbagajul unei masini.

- Fiica lui Gigi Becali are cu ce se lauda! Pe langa faptul ca este de o frumusețe ieșita din comun, Alexandra Becali se mandrește cu o mașina ce atrage toate privirile. Iata cum a fost surprinsa celebra machedoanca de paparazzii Spynews.ro in timp ce-și tuna bolidul de lux!