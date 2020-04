Stiri pe aceeasi tema

- Daca pauza cauzata de pandemia de COVID-19 se prelungește pe o durata mai lunga, jucatori din Liga 1 și nu doar ar putea pune stop carierei de fotbaliști. Unii dintre ei aveau deja in plan retragerea, alții ar putea fi obligați de dificultatea unei reveniri la parametri optimi dupa o perioada lunga…

- O suta de conducatori din NBA, inclusiv Adam Silver, au acceptat ca salariile sa le fie reduse cu 20 la suta in perioada de pauza cauzata de pandemia de coronavirus, sustine ESPN, citand surse din cadrul organizatiei, potrivit news.ro.Vezi si: Strigatul de revolta al unui doctor din Cluj:…

- Dupa explozia noului coronavirus in lume China a anuntat joi ca isi va inchide temporar frontierele pentru majoritatea strainilor, intr-un efort de a limita cazurile de coronavirus importate, a anuntat joi Ministerul de Externe chinez, informeaza agentiile AFP si DPA potrivit Agrepres. Masura, care…

- Pandemia de coronavirus nu da pace vedetelor noastre care in aceste momente stau cat mai izolate și incearca sa se protejeze impotriva virusului. Ionel Danciulescu, fostul mare fotbalist, a fost surprins in trafic in timp ce incalca legea pentru a ajunge de urgența la o farmacie!

- Pandemia COVID-19 continua sa faca victime atat din punct de vedere al persoanelor contaminate, cat și din punct de vedere al companiilor care intra in faliment. Așa cum este deja binecunoscut, HoReCa și turismul sunt principalele domenii afectate....

- Starea delicata in care se afla intreaga omenire a dus la ingradirea mai multor drepturi și placeri. In timp ce autoritațile recomanda distanțarea sociala, dupa ce au inchis restaurante și alte localuri, un fost mare fotbalist a gasit o modalitate de a se distra cu prietenii, chiar la un local, in plina…

- Pandemia de coronavirus afecteaza și zona araba, iar activitatea lui Razvan Lucescu, antrenorul lui Al Hilal, este data peste cap. Antrenorul roman a decis ca jucatorii sa ia pauza de la antrenamente, timp de o saptamana. „Avand in vedere suspendarea activitaților sportive, staff-ul a decis ca jucatorii…

- Pandemia declanșata de virusul Covid-19 a paralizat pur și simplu activitatea sportiva din Romania și implicit și pe cea din Suceava. Cel mai titrat club din județ, Clubul Sportiv Municipal din Suceava, a fost nevoit sa inchida toate bazele de care dispune. ”Am urmat cu exactitate dispozițiile Direcției…