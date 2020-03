Chiar daca pare ca lumea mai face o mica pauza, iar ritmul oamenilor incetinește, exista in continuare oameni foarte grabiți. Paparazzii Spynews.ro au surprins-o pe iubita lui Sorin Oprescu in timp ce incalca regulile de circulație, grabita sa faca mai multe lucruri deodata, in drumul spre bancomat!