Stiri pe aceeasi tema

- Dur cu concurentii din cadrul show-ului ~Chefi la cutite, Florin Dumitrescu este un bErbat cat se poate de romantic in viata personalE. Celebrul chef ixi rEsfatE sotia, ori de cate ori timpul ii permite.

- Buzoieni, știm cat de mult iubiți teatrul. Tocmai de aceea și anul acesta avem bucuria de a va invita la o saptamana plina de spectacole care au ca tema dragostea. Acest motor universal care unește suflete și pe care noi l-am considerat cel mai potrivit pentru prietenii teatrului nostru.

- In cadrul unui interviu marca UNIMEDIA astazi, candidatul Partidului Liberal, Valeriu Munteanu a raspuns la mai multe intrebari puse de reporterul nostru, printre care și o provocare in cazul daca va intra sau nu in turul doi.

- Nicole Cherry a facut prima declarație dupa ce s-a aflat ca a fost inșelata de iubitul ei. Nicole Cherry, care a ratat prima sa zi de facultate , a trait o experiența amoroasa mai puțin placuta. Nicole Cherry, care avea o relație cu un tanar pe nume Teo , pe care l-a cunoscut prin intermediul unei prietene,…

- Khloe și Tristan pozeaza in cuplul ideal pe rețelele de socializare și fac ședințe foto romantice impreuna, dar realitatea pare sa fie departe de acest scenariu. Paparazzi au reușit sa obțina imagini și filmari care dovedesc faptul ca baschetbalistul ii este infidel.

- „Pentru mine, descoperirea primelor filme ale lui Andrei Tarkovsky au fost o minune. M-am trezit brusc in fata usii camerei, de la care nu aveam cheile, dar in care visam sa intru, iar el se misca acolo foarte usor. Simteam o sustinere: cineva putea deja sa exprime ceea ce eu mereu am visat sa vorbesc”…

- Elena Udrea, insarcinata cu gemeni, este, momentan, plecata din țara, preferand sa iși petreaca timpul in Costa Rica, locul in care, cu siguranța, a scapat de bataile de cap pe care i le-ar fi provocat zapada. Cu toate acestea, iubitul divei politicii romanești a ramas aici, in București și... pare…

- Au obosit, au fost epuizați, au dormit in locuri neinchipuite, au mers prin soare și prin ploaie, au cunoscut tot felul de oameni, dar s-au și distrat. A fost "experiența vieții lor". Primul episod din Asia Express, cel mai dur show de televiziune, i-a gasit pe concurenți pregatiți pentru a porni in…