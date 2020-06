Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șucu, fata cea mica a foștilor soți Camelia și Dan Șucu, o duce bine-bine in viața de familie! Mama a doi copii și femeie de succes pe plan profesional, Cristina Șucu are alaturi un barbat care, fara doar și poate, se ridica la nivelul tuturor așteptarilor. Cei doi formeaza o echipa, iar asta…

- In vreme ce coronavirusul a provocat panica in intreaga lume, vedetele noastre dau dovada de mult curaj! Deși pericolul nu a intrecut inca, Dani Oțil și Codin Maticiuc iși arata indrazneala! Pe cei doi nu-i poate ține nimic departe de sport, nici macar cand vine vorba despre COVID-19. Imaginile surprinse…

- Adriana Bahmuțeanu este in stare de orice! Vedeta a demonstrat ca poate intra in orice rol, chiar și in cel de model! Unde? Chiar pe strazile din Capitala! In același timp, celebra jurnalista a aratat ca este o stapana de excepție, insa in ceea ce privește legea... aceasta mai face și gafe! Iata cum…

- Marea relaxare se simte si in randul credinciosilor! Un nou ordin stabileste reguli clare la slujbe in perioada starii de alerta. Pentru multi insa tot traditia e lege. Desi icoanele ar trebui dezinfectate dupa fiecare enorias in parte, nimeni nu tine cont de asta.

- Ce nu face Dan Nicorescu atunci cand vine vorba de cele sfinte? Uita chiar și de el! Ca sa ajunga mai repede la biserica, milionarul a plecat de acasa in.. papuci! Stai sa vezi cum a fost surprins de paparazzii Spynews.ro!

- Prietenii nu l-au uitat pe Martin Tudor, dupa ce acesta a incetat din viața brusc in urma unui infarct. SpyNews.ro va prezinta in exclusivitate imagini de la locul de veci al cunoscutului portar, acolo unde colegii de breasla s-au ocupat ca mormantul sau sa arate ca al unui adevarat erou.

- Gata cu luxul! Alex Bodi a renunțat la pretenții in plina pandemie de coronavirus și a dat restaurantele de fițe pe care le frecventa pe... carmangerie. Iata cum a fost surprins celebrul om de afaceri de paparazii Spynews.ro!