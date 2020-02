Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil, dar adevarat! Dupa ce a ajuns in arestul politiei pentru ca si-a agresat iubita, What's Up a fost protagonistul unui nou episod uluitor! Artistul si Alice Badea, partenear sa de viata, s-au certat in mijlocul strazii, iar ce a urmat intrece orice inchipuire. Spynews.ro, cel mai tare site…

- Sorin Oprescu are o iubita de nota 10! Ori de cate ori are ocazia, Adriana Nica nu ezita sa-l rasfete pe partenerul sau de viata. Imaginile prezentate de Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, stau marturie!

- Astazi a fost cea mai trista zi pentru familia Cristina Țopescu. Regretata jurnalista a fost incinerata astazi, in cadrul unei ceremonii care s-a desfașurat la Crematoriul Uman din Vitan-Barzești.

- Dragostea a invins! La o luna dupa ce a ajuns in arestul Politiei pentru ca si-a agresat partenera de viata, fiind reclamat chiar de aceasta, What's Up a reusit sa o faca pe Alice Badea sa revina la sentimente mai bune. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini de senzatie cu…

- Fiul Rovanei Plumb e tanar, e celebru si vrea sa-i demonstreze iubitei sale ca este un barbat de nota 10! Din pacate, „Bozo” reuseste sa o comita, chiar atunci cand superba sa partenera de viata se asteapta mai putin.

- Rodica Ghionea, femeia care a impartit bune si rele cu Dragos Savulescu timp de patru ani si care i-a daruit fostului actionar dinamovist o fiica, nu are timp de distractie. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, a aflat care este grija numarul unu pentru fosta nevasta a celebrului afacerist.

- Ani buni a fost educatoare, iubita și indragita atat de copii, cat și de parinții acestora, scrie bistriteanul.ro. Acum a fost nevoita sa renunțe la profesie și sa se concentreze asupra supraviețuirii. A fost diagnosticata cu o boala grava, in stadiu avansat. Are nevoie de un transplant URGENT, in…

- Seara de marți a zguduit showbizul romanesc. Cantarețul What's Up a fost saltat de polițiști, dupa ce ,se pare, ca și-a agresat iubita. Mai mult, artistul a fost recalcitrant cu oamenii legii care l-au dus de urgența, incatușat, la poliție. Tarziu in noapte, cantarețul a ajuns la domiciliu cu partenera…