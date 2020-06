Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul orașului Galați, Picu Apostol Roman, a postat pe Facebook imagini cu dezastrul lasat de romani intr-un centru de carantina.Viceprimarul susține ca unii dintre cei cazați și-au batut joc de Romania și de munca unor oameni dedicați dupa ce au lasat ezastru total in camerele in care au fost…

- CHIȘINAU, 16 apr. – Sputnik. Carantina provocata de COVID-19 a oprit lumea in loc, la propriu. In aproape toate țarile, au fost impuse restricții pentru evitarea raspandirii virusului. Din motive de siguranța, cei mai mulți oameni stau izolați acasa. Pandemia a dat peste cap și activitatea școlilor…

- Orașul chinez Wuhan, capitala provinciei Hubei, locul in care a izbucnit pandemia de #coronavirus, iese din carantina dupa ce nu a mai fost inregistrat niciun caz de infectare cu virusul COVID-19 . Orașul Wuhan, focarul pandemiei de coronavirus , iși deschide din nou porțile dupa 11 saptamani in care…

- Romanii care vin din strainatate trebuie sa stea in izolare sau in carantina, dar unii incearca sa evite masura intrand in țara din Ungaria ca pietoni. Ministrul de Interne spunea ca situația pare ca a devenit un fenomen la frontiera de vest și l-a trimis la vama Nadlac pe șeful Poliției de Frontiera,…

- PSD Sibiu critica demisia ministrului Sanatatii Victor Costache, pe care il acuza ca a ales calea usoara cand Romania se afla "intr-o profunda criza medicala". "Ministrul Victor Costache a 'dezertat'. A ales calea usoara si si-a inaintat demisia tocmai cand Romania se afla intr-o profunda criza medicala.…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenorul lui Gazișehir Gaziantep, s-a intors in Romania cu un avion privat. Federația de la Ankara a luat decizia de a suspenda campionatul regulat și a transmis cluburilor sa nu le permita jucatorilor sa paraseasca țara. Marius Șumudica nu a mai ținut cont de inștiințarea…