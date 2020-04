Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Regatul Unit apreciaza ca varful pandemiei cu coronavirus va fi atins in zilele urmatoare. Șeful diplomației britanice, Dominic Raab, care ii ține zilele acestea locul premierului...

- Autoritațile din orașul ucrainean Dnipro au sapat peste 600 de gropi de morminte, pentru a se pregati de posibilitatea unui numar mare de victime din cauza pandemiei de coronavirus, deși in regiunea Dnipropetrovsk nu a fost inregistrat niciun deces, iar Ucraina a inregistrat pana acum mai puțin de 50…

- Un adolescent chinez care studiaza in Marea Britanie este prima persoana care a adus noul coronavirus inapoi in Wuhan, fostul centru al epidemiei, scrie DailyMail.com. Autoritatile chineze spun ca tanarul de 16 ani este primul caz „de import” infectat cu noul coronavirus, dupa ce saptamana trecuta in…

- Restrictiile asupra calatoriilor la distanta care sunt in vigoare din ianuarie in provincia Hubei din China, epicentrul pandemiei de coronavirus, vor fi ridicate miercuri, se arata intr-o informare a guvernului regional, citata de DPA. Relaxarea calatoriilor in afara provinciei nu se va…

- Ne aflam in plina pandemie de coronavirus, fapt care a dus și la decretarea starii de urgența pe teritoriul țarii noastre. Autoritațile și medicii se lupta pentru a incerca sa opreasca raspandirea virusului.

- Pentru a limita expunerea personalului medical la COVID-19 si a diminua vizitele romanilor la medic pentru problemele de sanatate comune, Doclandia.ro, prima solutie online care ofera informatii medicale de la distanta persoanelor care cauta o opinie avizata, a demarat o campanie de mobilizare pentru…

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului a condamnat statul roman in urma plangerii unei femei, victima a violentei domestice. Statul roman trebuie sa-i plateasca victimei, Gina Aurelia Buturuga, despagubiri de 10.000 de euro.

- Autoritațile romane spera sa realizeze autostrada Sibiu-Pitești cu ajutorul fondurilor europene, in cea mai mare parte. Un gandac pe cale de dispariție a pus pe butuci intregul proiect. Gandacul din imaginea de mai sus este intitulat Morimus Funereus sau gandacul croitor al stejarului și este…