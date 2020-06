Stiri pe aceeasi tema

- Asia Express a accelerat drumul spre succes pentru Stefania. Iubita lui Speak este acum pe culmile celebritații și in doar cateva luni a ajuns pe primul loc in randul influencerilor din Romania

- Deși au trecut doi ani de cand a participat la celebrul show TV Asia Express , Lora spune lucrurilor pe nume, scrie Cancan Artista a declarat ca sunt multe lucruri care se petrec in spatele camerelor de filmat, dar care nu ajung sa fie difuzate la TV. „Noi am fost atat de hateriți de oamenii cu care…

- Pentru Asia Express se filmeaza aproximativ 3000 de ore, insa pe TV ajunge foarte puțin material. Razvan Fodor și Sorin Bontea au povestit intr-un interviu pentru Adevarul ce se intampla in culisele emisinii Asia Express. Citeste si: Acesta este MOTIVUL pentru care Razvan Fodor si Catrinel…

- Sorin Bontea și Razvan Fodor au caștigat competiția Asia Express, ajungand cea mai apreciata echipa de catre telespectatori. Dupa terminarea competiției, au ramas prietenii frumoase, dar și unele animozitați subtile.

- Unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul mioritic, Speak și Ștefania, a participat recent la emisiunea „Asia Express”, unde cantarețul a decis s-o ceara de soție pe iubita lui. Imediat dupa difuzarea episodului in care a avut loc cererea in casatorie, Ștefania a postat o fotografie cu ea…

- Speak (33 de ani) și iubita lui Ștefania (23) au dat lovitura in mediul online. Cei doi au poza cu cele mai multe like-uri pe Instagram, in Romania. Speak (Ștefan Sprianu) și Ștefania participa la Asia Express, iar cantarețul a decis s-o ceara de soție pe iubita lui, in timpul concursului. Momentul…

- Editia „Asia Express”, sezonul 3, difuzata aseara, la Antena 1, a stabilit un nou record de audiența la nivelul categoriei divertisment – reality show, fiind cel mai bun produs de acest timp din Romania.

- ”Toata gheața din lume era acolo.”, a spus Ștefania, in timp ce Speak s-a aratat șocat: ”Doamne, Maica Domnului, ma doare capul! Mi s-a blocat gandirea, creierul meu a zis gata, nu mai vreau”. Alina Ceaușan, in schimb, a incercat sa explice ce se afla in bolul respectiv: ”Desertul ala avea…