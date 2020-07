Papagalul avertizeaza Un barbat intra intr-o casa și incepe sa caute prin sertare, prin dulapuri. Ia dintr-un sertar cateva lucruri cand, aude o voce: – Iisus te privește! Se uita el in jur, nu vede nimic, așa ca iși continua cautarile prin camera in care intrase. Se mai aude inca o data aceeași voce: – Iisus te privește! Se uita mai bine și vede un papagal și incepe sa rada. La care papagalul ii spune: – Eu sunt Moise, iar Iisus te privește! – Care-i imbecilul care și-a botezat papagalul Moise? intreaba barbatul. Iar papagalul: – Același imbecil care și-a botezat dobermanul Iisus. Articolul Papagalul avertizeaza apare… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fermierii din zona de Est a județului Ialomița s-au intalnit marți, 26 iunie 2020, cu Adrian Oros, ministrul Agriculturii. Aceștia au purtat discuții ample referitoare la modalitatea prin care vor primi despagubiri pentru culturile care le-au fost calamitate și despre viziunea Ministerului Agriculturii…

- CHIȘINAU, 16 mai – Sputnik. La cursul valutar anunțat de Banca Naționala a Moldovei (BNM) pentru zilele de 16 și 17 mai, un dolar american este cotat cu 17,85 lei, un euro – cu 19,26 lei. © Photo : Banca Naționala a MoldoveiCurs valutar BNM pentru zilele de weekend © Sputnik / Miroslav Rotari…

- CHIȘINAU, 11 mai - Sputnik. Vladimir Putin se va adresa astazi cetațenilor ruși, anunța serviciul de presa al Kremlinului, citat de RIA Novosti. © Sputnik / Алексей ДружининAdresare catre poporul rus: Noi masuri anunțate de Vladimir Putin Este specificat faptul ca va fi vorba despre situația…

- De loc din Cana, aproape de Nazaret, Simon se cunoștea cu Iisus și cu Maica Lui, drept care ii invita la nunta. Vazand minunea preschimbarii apei in vin, el se alatura celorlalți apostoli, facand parte dintre Cei 12. Chiar apelativul de „zelot” sau „zilot” atrage atenția ca Simon era o persoana foarte…

- Șoferii mijloacelor de transport nu ar trebui sa lase calatorii sa urce fara masca, iar la serviciu ar trebui luata temperatura angajaților, a declarat Raed Arafat la Digi 24 duminica seara. Acesta a precizat ca masurile de relaxare sunt in analiza, dar in toate mijloacele de transport in comun masca…

- Comitetul de urgenta al FRF a decis anumite modificari in ceea ce priveste Regulamentul Nationale de Licentiere a Cluburilor si de Fair-Play Financiar, potrivit news.ro.Conform frf.ro, avand in vedere Ordonantele militare nr. 1 – 9, aplicabile pe timpul starii de urgenta, si luand in considerare…

- „In ceea ce privește adunarile, eu nu cred ca in acest an adunarile de mare amploare vor fi reluate, este o parere personala. Probabil ca intre 50 și 100 de persoane o sa fie un interval acceptabil, dar trebuie raportat la un anumit spațiu. Daca spațiul e mic, distanțarea nu se poate produce. Concerte…

- CHIȘINAU, 15 apr - Sputnik. Va fi mai bine pentru elevi, pentru parinți și profesori daca copiii vor putea susține examenele in acest an. Cel mai probabil, Moldova nu va urma calea Romaniei, unde s-a decis repetarea pur și simplu a intregului an școlar, a declarat profesoara Tamara Kneazeva in studioul…