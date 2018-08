Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de stiinta au demonstrat ca papagalii sunt capabili sa ia decizii economice complexe, informeaza Press Association, citat de Agerpres. In cadrul testelor desfasurate in laborator, 33 de papagali din specii diferite i-au surprins pe cercetatori cu abilitatile lor iscusite ...

- IICCMER, apel catre rudele și urmașii victimelor pentru a contacta institutul in vederea identificarii osemintelor Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a desfasurat in perioada 16-26 iulie 2018 a cincea campanie de investigatii arheologice in localitatea…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca premierul Viorica Dancila a incalcat legea, luni, la bilantul de 6 luni al Guvernului, prezentand date economice care nu au fost facute publice oficial, fapta care in alte tari se pedepseste cu inchisoare. Asta in cazul in care, afirma Citu, premierul Dancila nu…

- Presedintele ales mexican, Andres Manuel Lopez Obrador, a obtinut impreuna cu aliatii sai o majoritate absoluta in Congres, indica rezultatele publicate marti de Institutul national electoral mexican (INE), potrivit AFP. Dintre cele 500 de mandate in Adunarea Deputatilor (camera inferioara a parlamentului…

- Instrumentele – oricum fragile – pe care antreprenorul le avea la indemana pentru a se apara de abuz au fost spulberate: e ”abuz” numai daca se poate dovedi ca funcționarul abuzeaza contribuabilul in folosul propriu: daca o face in ”folosul statului” – nu e abuz. Pur și simplu nu e nimic. Articolul…

- Emoțiile elevilor care au susținul examenul de Evaluare Naționala au luat sfarșit. Ieri s-au publicat primele note, iar județul nostru se inscrie in media naționala privind rezultatele. La numarul de note de 10 (zece) pe linie, suntem pe locul III, dupa București și Iași. Ministerul Educatiei Nationale…

- Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc (IICCMER) a desfașurat in perioada 7-13 iunie 2018 o noua campanie de investigatii arheologice in orașul Tirgu Ocna, jud. Bacau. Actiunea a urmarit cautarea și descoperirea mormintelor detinutilor politici morți in penitenciarul…