- Afectat de o boala infectioasa la fata, Papa emerit Benedict al XVI-lea, in varsta de 93 de ani, este ”extrem de fragil”, potrivit unui articol publicat in cotidianul regional german Passauer Neue Presse, care citeaza un biograf al fostului papa, Peter Seewald, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Benedict…

- Fostul ministru de interne al Italiei, Matteo Salvini, a ramas joi fara imunitate parlamentara, ceea ce permite deschiderea caii de trimitere in judecata pentru acuzații privind sechestrarea de migranți, relateaza Reuters, citata de Agerpres.Un numar de 149 de senatori au votat pentru ridicareaimunitatii…

- Prima promotie de studenti la specializarea "Ordine si siguranta publica", specialitatea "anticoruptie", din cadrul Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza" Bucuresti a ajuns la momentul absolvirii, iar cei mai tineri ofiteri anticoruptie isi vor prelua posturile in structurile Directiei Generale…

- Trei cineaste din Romania - Monica Lazurean-Gorgan, Bianca Oana si Mihaela Orzea - au fost invitate marti sa se alature membrilor cu drept de vot ai Academiei de film americane (AMPAS), institutia care decerneaza premiile Oscar, informeaza AFP si revista Variety. Academia de film americana…

- Cristina Elena Toma este in inchisoare, dupa ce l-ar fi ucis pe soțul sau, Giuseppe Nirta, șeful unui cartel de droguri din Calabria, Italia. Femeia a fost arestata in Spania, inițial sub suspiciunea de complicitate la omor, insa autoritațile spun ca ea ar fi singura vinovata, informeaza stiridiaspora.ro,…

- Papa Francisc va reincepe sa rosteasca duminica la pranz traditionala rugaciune Angelus de la fereastra Palatului Apostolic din Roma in fata credinciosilor catolici, care pot din nou sa se reuneasca, de o saptamana, in Piata Sfantul Petru, a anuntat marti biroul de presa de la Vatican, relateaza AFP.…

- Politia italiana a anuntat vineri confiscarea unor companii si bunuri imobiliare in valoare de circa 150 de milioane de euro ale unui om de afaceri sicilian, Andrea Impastato, considerat un exponent al organizatiei mafiote Cosa Nostra si aliat in trecut al liderului mafiot Bernardo Provenzano, relateaza…