Papa se roagă pentru oamenii de rând ai Ucrainei Papa Francisc, in timpul slujbei din Piața Sf. Petru, și-a exprimat din nou apropierea de Ucraina și de locuitorii ei. „Dumnezeu arata calea pentru a pune capat razboiului nebun. Imi reinnoiesc apropierea de poporul ucrainean, chinuit in fiecare zi de atacurile brutale pe care le sufera oamenii de rand. Ma rog pentru toate familiile, in special pentru victime, raniți, bolnavi. Ma rog pentru batrani și pentru copii. Doamne, arata modalitatea de a pune capat acestui razboi nebun.” The post Papa se roaga pentru oamenii de rand ai Ucrainei appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

