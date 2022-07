Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat sambata ca ceea ce s-a intamplat in școlile pe care Biserica Romano-Catolica și alte biserici creștine le-au condus pentru a-i asimila cu forța pe copiii indigeni din Canada a fost un genocid.

- Papa Francisc a recunoscut, sambata, ca ceea ce s-a intamplat vreme de decenii in „școlile rezidențiale” din Canada, destinate copiilor indigeni și conduse de Biserica Catolica și de alte biserici creștine a reprezentat un „genocid”.

- Papa Francisc a declarat sambata ca ceea ce s-a intamplat timp de decenii in "scolile rezidentiale" pentru copiii indigeni din Canada conduse de Biserica Romano-Catolica si de alte biserici crestine reprezinta un "genocid", relateaza Reuters si AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Papa Francisc a declarat sambata ca ceea ce s-a intamplat timp de decenii in „scolile rezidentiale” pentru copiii indigeni din Canada conduse de Biserica Romano-Catolica si de alte biserici crestine reprezinta un „genocid”, relateaza Reuters si AFP.

- Papa Francisc a plecat duminica din Roma intr-o calatorie apostolica in Canada pentru a-si cere iertare pentru rolul Bisericii Romano-Catolice in problema scolilor rezidentiale, unde multi copii indigeni au fost abuzati, informeaza Reuters.

- Papa Francisc va face o vizita istorica, saptamana viitoare, in Canada, pentru a prezenta scuze oficiale pe pamant canadian pentru raul facut de școlile rezidențiale conduse de catolici in intreaga țara, informeaza BBC . Papa Francisc, in varsta de 85 de ani, a numit aceasta vizita un „pelerinaj de…

- Papa Francisc a dezmintit informatiile potrivit carora intentioneaza sa demisioneze in viitorul apropiat, spunand ca urmeaza sa mearga luna acesta in vizita in Canada si spera sa poata merge la Moscova si Kiev cat mai curand posibil dupa aceea, a relatat ieri Agentia Reuters, preluata de Agerpres. Intr-un…