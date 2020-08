Stiri pe aceeasi tema

- In cuvantul de invatatura care a insotit rugaciunea mariana „Angelus”, de duminica, din Piata Sfantul Petru, papa Francisc s-a oprit asupra Evangheliei duminicii a XVII-cea din timpul de peste an (cf. Mt 13,44-52), ce corespunde ultimelor versete ale capitolului pe care apostolul Matei il dedica parabolelor…

- „Multumesc pentru curajul tau! Ai pus in miscare speranta”. Astfel i-a spus papa Francisc tanarului spaniol Alvaro Calvente, in varsta de 15 ani, originar din Malaga, in scrisoarea trimisa pentru a-i multumi pentru curajul de a parcurge drumul spre Santiago de Compostela, in ciuda dizabilitatii mentale…

- Sfantul Parinte a dedicat cuvantul de invatatura care a insotit rugaciunea mariana „Angelus”, de duminica, 19 iulie a.c., din Piata San Pietro, Evangheliei liturgiei Duminicii a XVI-cea din timpul de peste an, dupa sfantul Matei, capitolul 13, versetele 24-43. Textul ni-l prezinta pe Isus care vorbeste…

- Preocuparea pentru greutațile cu care se confrunta astazi familiile și iubirea sincera pentru celula fundamentala a Bisericii și a societații au inspirat intenția de rugaciune a papei Francisc pe luna iulie 2020. Intenția de rugaciune, insoțita de un scurt mesaj video, titrat in limba romana, este incredințata…

- La rugaciunea ”Ingerul Domnului”, recitata la ora Romei 12.00, in Sarbatoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, de la fereastra apartamentului pontifical din Palatul Apostolic, papa Francisc a salutat cu afecțiune romanii și pelerinii prezenți in Piața San Pietro și a revenit asupra Evangheliei proclamata…

- Cu o meditație despre evanghelia duminicii, in care Isus cere discipolilor sa ia in serios cerințele apostolatului, chiar și atunci cand aceasta presupune efort și sacrificiu, papa Francisc a condus duminica, 28 iunie 2020, rugaciunea ”Ingerul Domnului” de la fereastra apartamentului pontifical din…

- Un proiect de lege privind desfasurarea evenimentelor cultural-artistice in contextul epidemiei de COVID-19 interzice organizarea concertelor si festivalurilor cu peste 1.000 de participanti in Romania. Proiectul este in dezbatere pe site-ul Ministerului Culturii. Astfel, Ministerul Culturii raspunde…

- Dupa Euthyrox, un nou medicament lipsește din farmacii. Este vorba despre un tratament recomandat femeilor bolnave de cancer mamar, pe care acestea trebuie sa il ia dupa operație. Medicamentul nu poate fi inlocuit cu altul, ceea ce face situația tot mai complicata. Asociațiile de pacienți spun ca acest…