Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc incepe sambata o vizita complicata in Irlanda. Altadata una dintre cele mai puternice din lume, Biserica Catolica Irlandeza a fost grav afectata in deceniile in care preotii au abuzat numerosi copii si au scapat basma curata.

- Suveranul pontif si-a inceput, sambata, prima vizita papala din ultimii 39 de ani in Irlanda, efectuata intr-o perioada in care scandalurile privind abuzurile comise de clerici au patat imaginea Bisericii...

- Papa Francisc se va intalni la Dublin cu un grup de victime ale abuzurilor comise de membri ai clerului catolic, in cadrul vizitei sale in Irlanda de la sfarsitul saptamanii viitoare prilejuita de Intalnirea Mondiala a Familiilor 2018, a informat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Greg Burke, citat…

- Papa Francisc a numit sambata practica de face avort dupa ce testele prenatale au descoperit posibile defecte genetice, ca fiind o versiune a incercarilor naziste de a purifica o rasa prin eliminarea celor slabi, scrie Reuters.Suveranul pontif a facut comparatia intr-un discurs adresat membrilor…

- Papa Francisc a numit sambata practica de face avort dupa ce testele prenatale au descoperit posibile defecte genetice, ca fiind o versiune a incercarilor naziste de a purifica o rasa prin eliminarea celor slabi, scrie Reuters conform News.ro . Suveranul pontif a facut comparatia intr-un discurs adresat…

- Suveranul pontif a facut comparatia intr-un discurs adresat membrilor unor asociatii familiale din Italia. „Copiii ar trebui acceptati asa cum sunt, asa cum i-a trimis Dumnezeu, asa cum le permite Dumnezeu, chiar si atunci cand sunt bolnavi", a declarat el. Papa Francisc a vorbit apoi despre testele…