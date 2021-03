Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc și-a inceput, vineri, vizita in Irak, o țara devastata de razboi, corupție și conflicte cu substrat etnic și religios, relateaza presa internaționala. Este prima vizita externa pe care Suveranul Pontif o efectueaza de la inceputul pandemiei de coronavirus.

- Agenda celei de-a 33-a calatorii apostolice internaționale a pontificatului are ca motto cuvintele pe care Isus le spune discipolilor sai: ”Voi toți sunteți frați” (Matei 23,8). In prima zi a vizitei, vineri, papa are programate intalniri, la Bagdad, cu primul ministru irakian și cu președintele țarii,…

- Papa Francisc a aterizat vineri în Irak pentru cea mai riscanta vizita externa a sa de dupa alegerea sa din 2021, spunând ca a simțit ca este de datoria sa sa faca aceasta vizita ”simbolica” deparece Irakul a suferit atât de mult, pentru atât de mult timp, transmite…

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, 24 februarie, ordonanta de urgenta a Guvernului 183/2020 și a introdus posibilitatea desfasurarii, pe o perioada de 6 luni, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante in institutiile si autoritatile publice. Legea a fost votata majoritar, aceasta fiind…

- Papa Francisc i-a transmis, miercuri, presedintelui american Joe Biden ca se roaga ca Dumnezeu sa ii ghideze eforturile de reconciliere din Statele Unite si intre natiunile lumii, transmite Reuters. Intr-un mesaj trimis la scurt timp dupa ce Biden a depus juramantul ca cel de-al doilea presedinte catolic…

- Premierul Florin Cițu s-a vaccinat astazi, la Spitalul Militar „Dr. Carol Davila", imbracat cu un tricou alb cu mesajul „Impreuna invingem pandemia„. El s-a vaccinat public iar evenimentul a fost transmis in timp real pe contul oficial de Facebook al Guvernului. Inainte de vaccinare premierul a trecut…

- Grupul de Comunicare Strategica al Guvernului a publicat ultimul bilant al pandemiei de coronavirus in Romania. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 109 de decese, 3.252 de persoane infectate cu COVID, in timp ce la ATI sunt internate 1.289 de persoane. Pana astazi, 14 decembrie, pe teritoriul…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica al Guvernului, in ultimele 24 de ore, in Maramureș avem 81 cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, totalul celor pozitivi ridicandu-se la 9.207. In urma retestarilor pacienților care erau deja pozitivi, 3 maramureșeni au fost reconfirmați pozitiv.…