- Suveranul pontif le-a transmis luni colectorilor de taxe ca rolul lor este vital pentru funcționarea unei societați echitabile, deși nu vor caștiga niciodata vreun concurs de popularitate pentru ca oamenii obișnuiesc sa ii urasca, relateaza Reuters . ”Munca voastra pare sa nu fie apreciata”, a spus…

- Biroul de statistica a pietei muncii din SUA a facut proiectii pentru 2030 atat pentru ocupatii, cat si pentru industrii. „Daca ne uitam la proiectia pentru schimbarea procentuala in numarul celor angajati, dar selectam doar ocupatiile cu un efectiv mare de angajati, „domeniile" de viitor in 10 ani…

- Deși condițiile sanitare nu sunt comparabile cu cele de anul trecut, accesul credincoșilor la Sfanta Liturghie a Nopții de Craciun continua sa respecte indicațiile autoritaților pentru prevenirea infectarii cu noile tulpini ale Sars-CoV-2. Vineri, 24 decembrie a.c., in bazilica Sfantul Petru, papa Francisc…

- Inspectorii de munca au sanctionat cu amenzi totale de 80.000 de lei doua firme din domeniul panificatiei ce aveau angajati fara forme legale, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Olt, Bogdan Tuca. Aceasta a precizat ca inspectorii de munca…

- In primele zece luni din 2021 au fost incadrate in munca 195.147 de persoane prin intermediul ANOFM. Un clasament al judetelor cu cele mai multe persoane angajate arata ca Timiș ocupa primul loc -15.501, urmat de București - 11.873 și Buzau - 8.785. Cei fara un loc de munca pot opta și pentru unul din…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca anunța despre 11 531 de locuri de munca vacante, care pot fi accesate atit de femei, cit și de barbați. Cele mai multe locuri vacante sint inregistrate in Capitala – 5 452 și la Balți – 1 228, iar cele mai puține anunțuri de angajare sint la Drochia…

- RESTRICȚII DURE, Certificatul verde va fi obligatoriu la locul de munca, indiferent de numarul de angajați din cladire The post RESTRICȚII DURE, Certificatul verde va fi obligatoriu la locul de munca, indiferent de numarul de angajați din cladire first appeared on Partener TV .

- În luna octombrie a anului 2021, 37.000 de locuri de munca au fost scoase la bataie, iar fața de perioada ianuarie-octombrie 2020 se înregistreaza o creștere de 16% a numarului de locuri de munca. Domenii cu nevoie mare de agajați: - Retail…