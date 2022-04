Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a mers vineri la ambasada Rusiei la Sfantul Scaun și i-a transmis ambasadorului Moscovei ingrijorarea cu privire la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a spus Vaticanul. Potrivit Reuters, este pentru prima data cand un papa merge la o ambasada in timpul unui conflict. Suveranul Pontif a…

- Papa Francisc deplange miercuri „scenarii tot mai alarmante” care se profileaza in Ucraina si care ameninta „pacea tuturor”. „Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca…

- ”Am o mare durere in suflet in fata agravarii situatiei in Ucraina. In pofida eforturilor diplomatice din ultimele saptamani, se deschid scenarii tot mai alarmante. La fel ca mine, multa lume este nelinistita si ingrijorata”, a declarat Suveranul Pontif la finalul audentei sale generale saptamanale,…

- Papa Francisc a condus duminica, in fata multimii adunate in Piata Sfantul Petru din Roma, o rugaciune in tacere pentru Ucraina, facand apel la constiinta politicienilor sa caute pacea, relateaza agențiile Reuters si DPA, preluate de Agerpres . „Vestile din Ucraina sunt foarte ingrijoratoare”, a declarat…

- Papa Francisc a declarat ca urmareste "cu ingrijorare" tensiunile tot mai mari privind Ucraina si a facut apel la o zi de rugaciune pentru pace saptamana viitoare, relateaza AFP si Reuters, informeaza Agerpres. "Urmaresc cu ingrijorare tensiunile tot mai mari care risca sa afecteze din nou…

- Papa Francis a declarat ca urmareste cu ingrijorare tensiunile tot mai mari privind Ucraina si a facut apel la o zi de rugaciune pentru pace saptamana viitoare, relateaza AFP si Reuters.Urmaresc cu ingrijorare tensiunile tot mai mari care risca sa afecteze din nou pacea din Ucraina si sa puna sub semnul…

- Papa Francisc se declara ingrijorat de „tensiunile tot mai mari” privind Ucraina care risca „sa puna sub semnul intrebarii securitatea Europei”. Suveranul Pontif a cerut duminica o zi internaționala de „rugaciune pentru pace” pe 26 ianuarie pentru a opri agravarea crizei din Ucraina.

- Papa Francis a declarat ca urmareste "cu ingrijorare" tensiunile tot mai mari privind Ucraina si a facut apel la o zi de rugaciune pentru pace saptamana viitoare, relateaza AFP si Reuters. "Urmaresc cu ingrijorare tensiunile tot mai mari care risca sa afecteze din nou pacea din Ucraina si…