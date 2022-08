Papa Francisc: Voi încerca să continui să călătoresc și să fiu aproape de oameni… Deocamdată, merg în Kazahstan Papa Francisc a confirmat ca va efectua o calatorie apostolica in Kazahstan. De asemenea, a precizat ca nu s-a gandit inca sa renunțe la pontificat, dar ca totuși „papa poate fi schimbat”, transmite Vatican news. La invitația autoritaților civile și ecleziale, papa Francisc va efectua o calatorie apostolica in Kazahstan, in zilele de 13-15 septembrie, vizitand orașul Nur-Sultan cu ocazia celui de-al VII-lea Congres al liderilor religiilor mondiale și tradiționale. Papa Francisc a confirmat efectuarea acestei vizite in timp ce se afla in avion la intoarcerea din Canada, insoțit de ziariști. La… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

