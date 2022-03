Stiri pe aceeasi tema

- 19 copii refugiați din Ucraina care sunt internați la Spitalul de Copii Bambino Gesu din Roma au fost vizitați sambata dupa-amiaza de Papa Francisc. Cei mici primesc tratament pentru boli precum cancer sau afecțiuni neurologice, potrivit CNN. Copiii internați au fugit din Ucraina in primele zile de…

- Zeci de copii din Ucraina au participat, marti, la un spectacol organizat de Biblioteca Judeteana "Panait Cerna" dedicat Zilei Femeii, evenimentul dorind sa le ofere cateva momente de bucurie refugiatelor din tara vecina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Scriitoarea britanica JK Rowling a anuntat luni ca va face o donatie de un milion de lire (1,21 milioane de euro), care spera sa egaleze fondurile ce se vor strange in urma apelului de urgenta lansat pentru a ajuta copiii blocati in orfelinatele din Ucraina, in urma invaziei militare a Rusiei, relateaza…

- Studenții din universitațile in care exista predare in limba ucraineana, printre care și UBB Cluj, ar putea face practica pedagogica cu tinerii și copiii care vin din Ucraina. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca in 55 de școli din opt județe se preda oficial limba ucraineana, dar numarul…

- Copiii și tinerii au dreptul la educație indiferent cine sunt, indiferent de rasa, gen sau dizabilitați. Astfel, copiii din toata lumea, indiferent de statutul lor juridic, ar trebui sa beneficieze de acest drept și sa fie inscriși in școli. Copiii ucraineni au dreptul la un viitor. Asociația Școlilor…

- Au inceput bombardamentele in estul Ucrainei ! Primele imagini cu gradinița bombardata din Ucraina ne arata fața groteasca a razboiului. Nu știm ce a fost in sufletul acelor copii, nici prin ce momente de groaza au trecut. Ne putem imagina doar privind imaginile publicate de presa de la Kiev. Joi dimineața,…

- Într-un interviu publicat joi, papa Francisc le-a adus un omagiu parinților care fug din zone de conflict pentru a-si salva copiii si care sunt „respinsi la frontierele Europei”, afirmând ca aceștia sunt „eroi”, relateaza Barrons și News.ro. „Ma gândesc…