- Papa Francisc a cerut duminica lumii sa puna capat „naufragiului civilizatiei”, intr-un discurs rostit intr-o tabara de migranti de pe insula greaca Lesbos, transmite AFP. Mediterana „este pe cale sa devina un cimitir sumbru fara pietre funerare. (…) Va implor sa punem capat acestui naufragiu al civilizatiei”,…

- Papa Francisc va merge in vizita in Cipru si Grecia, inclusiv in insula Lesbos pentru a se intalni cu migranti, in perioada 2-6 decembrie, a declarat marti o sursa de la Vatican, relateaza Reuters. Suveranul pontif va ramane in Cipru in perioada 2-4 decembrie, prima sa vizita in insula mediteraneana,…