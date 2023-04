Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va ajunge vineri dimineata la Budapesta intr-o vizita apostolica, a doua in aceasta tara unde a mai participat acum doi ani, la Congresul Euharistic International, informeaza Rador.Suvranul Pontif va avea vineri o intrevedere cu premierul ungar, Viktor Orban, dar are programate si discutii…

- La invitația oficialitaților civile și bisericești, Papa Francisc intreprinde o calatorie apostolica in Ungaria in perioada 28 – 30 aprilie, vizita urmand sa aiba loc in capitala țarii, Budapesta. Este cea de-a doua vizita pe care Sfantul Parinte o face in Ungaria, dupa cea din septembrie 2021, cand…

- Comandamentul politiei ungare (ORFK) a anuntat sambata ca 5709 refugiati ucraineni au trecut vineri frontiera Ungariei cu Ucraina, iar alti 4186 au intrat in tara din Romania, transmite MTI, potrivit Agerpres.Politia a emis permise de sedere temporara, valabile timp de 30 de zile, pentru 52 de refugiati;…

- Premierul suedez urmeaza sa ceara joi explicatii Ungariei cu privire la motivele pentru care Parlamentul ungar a ales sa aprobe aderarea la NATO a Finlandei inaintea Suediei, anunta Ulf Kristersson, relateaza AFP. "Voi intreba de ce despart Suedia si Finlanda. Exista semnale pe care nu le-am primit…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski saluta vineri seara o decizie "istorica" a Curtii Penale Internationale (CPI), care a anuntat ca a emis un mandat de arestare pe numele omologului sau rus Vladimir Putin, relateaza AFP. Liderul de la Kremlin este acuzat de faptul ca este responsabil de "crima…

- Ankara si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au luat decizia privind aprobarea aderarii Finlandei la NATO, care va fi anuntata oficial vineri in timpul unei vizite a presedintelui finlandez, a anuntat miercuri, 15 martie, președintele finlandez, potrivit agenției France Presse, citata de Agerpres…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a primit pe Viktor Orban luni seara la Paris pentru a insista asupra „unitatii tarilor europene” in privinta razboiului din Ucraina in fata frecventei voci disonante a premierului ungar, precum si asupra „valorilor europene” si „statului de drept”, transmite AFP.…

- Presedintele american, Joe Biden, se va intalni, astazi, la Varsovia cu liderii Formatului Bucuresti 9, din care fac parte Romania, Polonia, cele trei state baltice, Bulgaria, Cehia, Slovacia si Ungaria. Toate aceste tari sunt membre ale NATO si multe dintre ele au exprimat, in contextul agresivitatii…