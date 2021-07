Papa Francisc, vizită în Slovacia și Ungaria, în septembrie Papa Francisc a anuntat duminica ca va merge în vizita în Slovacia, dupa ce va oficia o mesa la Budapesta, în perioada 12-15 septembrie, relateaza AFP și Agerpres.

"Ma bucur sa va anunt ca, în perioada 12-15 septembrie, cu voia lui Dumnezeu, voi merge în Slovacia pentru o vizita pastorala", le-a spus papa Francisc pelerinilor adunati în Piata Sfântul Petru pentru traditionala rugaciune de duminica.

El va oficia liturghia de încheiere a celui de-al 52-lea Congres Euharistic International în dupa-amiaza zilei de 12 septembrie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

