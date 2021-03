Papa Francisc, vizita in Irak: Fie ca armele sa fie reduse la tacere!“

Stiri pe aceeasi tema

- Lider spiritual a peste un miliard de credincioși din toata lumea, Papa Francisc a ajuns vineri la Bagdad, in ciuda tuturor temerilor privind riscurile sanitare și de securitate legate de o vizita atat de sensibila.

- ”Sa taca armele! Raspandirea lor sa fie limitata, aici si peste tot!”, a tunat vineri Papa Francisc, care a denuntat ”barbariile smintite” ale Statul Islamic (SI) si coruptia care submineaza Irakul, o tara sfarsiata de 40 de ani de violenta, al carei ultim episod este ascensiunea gruparii jihadiste,…

- Agenda celei de-a 33-a calatorii apostolice internaționale a pontificatului are ca motto cuvintele pe care Isus le spune discipolilor sai: ”Voi toți sunteți frați” (Matei 23,8). In prima zi a vizitei, vineri, papa are programate intalniri, la Bagdad, cu primul ministru irakian și cu președintele țarii,…

- Papa Francisc a sosit vineri la Bagdad, in prima vizita a unui suveran pontif in Irak, unde se va intalni cu greu incercata comunitate crestina din aceasta tara, transmite EFE. Crestinii au fost persecutati in mod brutal de catre jihadistii din gruparea terorista Stat Islamic, care a ocupat…

- Papa Francisc a aterizat vineri în Irak pentru cea mai riscanta vizita externa a sa de dupa alegerea sa din 2021, spunând ca a simțit ca este de datoria sa sa faca aceasta vizita ”simbolica” deparece Irakul a suferit atât de mult, pentru atât de mult timp, transmite…