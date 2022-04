Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul 18 in Uniunea Europeana, in anul 2020, la numarul de angajati in cultura, potrivit unei analize a ecosistemului cultural din Romania prezentata, marti, de directorul general al Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala (INCFC), Carmen Croitoru. Fii la…

- Uniunea Europeana și NATO au facut ca in ultimii 10 ani Romania sa aiba un PIB per capita mai mare decat al Rusiei, in ciuda faptului ca Rusia este o țara mult mai mare decat Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Președintele Klaus Iohannis transmite un mesaj prin care arata faptul ca Romania sprijina total integrarea Ucrainei, a Republicii Moldova și a Georgiei in Uniunea Europeana. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Romania prin vocea ministrului Energiei Virgil Popescu, alaturi de Bulgaria și Grecia, au solicitat joi, 24 februarie, convocarea unui consiliu extraordinar al miniștrilor Energiei, dupa ce joi dimineața Rusia a atacat Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a crescut in luna ianuarie pana la 5,6%, de la 5,3% in decembrie 2021, tarile membre cu cele mai ridicate rate fiind Lituania (12,3%), Estonia (11%) si Cehia (8,8%), arata datele publicate, miercuri, de Eurostat. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Comisia Europeana a acordat in total 285 de milioane de euro pentru sprijinirea programelor operaționale ale Romaniei, Franței și Germaniei din cadrul Fondului social european (FSE). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Incaltamintea de protectie produsa sub brandul Ducati va fi vanduta si in Romania, prin intermediul magazinului online Armorum.ro, potrivit unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…