Papa Francisc va merge vineri in Ungaria. Razboiul din Ucraina va fi pe agenda Suveranului Pontif in ceea ce privește discursurile și discuțiile private cu liderii maghiari, noteaza Mediafax.Vineri, Papa Francisc va pleca intr-o calatorie de trei zile in Ungaria.

Polonia si Ungaria au oprit importurile de cereale si alte produse agricole din Ucraina, pentru a-si proteja astfel proprii fermieri, informeaza Rador.Cerealele ucrainene au inundat practic tarile din Europa Centrala de cand blocada rusa instituita asupra porturilor de la Marea Neagra, la inceputul

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a prezis doi sau trei ani "grei" pentru Rusia, precum și o schimbare ulterioara a situației in bine. El a facut aceasta declaratie intr-un interviu acordat publicatiei elvețiene "Die Weltwoche" relateaza Rador.

Un consilier al premierului ungar, Viktor Orban, a semnalat sambata o posibila noua amanare a ratificarii de catre Budapesta a aderarii Finlandei și Suediei la NATO, afirmand ca votul ar putea avea loc abia in a doua jumatate a lunii martie, relateaza Reuters, potrivit Rador.

Prim-ministrul Viktor Orban a declarat vineri ca sunt necesare mai multe discuții intre grupurile parlamentare inainte de ratificarea de catre Ungaria a aderarii Finlandei și Suediei la NATO. Parlamentarii vor incepe sa dezbata chestiunea miercurea viitoare, scrie Rador.

Majoritatea ungurilor il considera pe Viktor Orban ca fiind cel mai potrivit pentru functia de premier al Ungariei, potrivit unui sondaj de opinie efectuat de Institutul „Nezopont", remis luni Agentiei de Presa MTI, scrie Rador.

Peste 170 de pasageri au ramas peste noapte la Suceava, dupa ce avionul care trebuia sa-i duca in Belgia a avut probleme tehnice, informeaza Mediafax.

Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, și primul ministru al Ungariei, Viktor Orban, au avut convorbiri la Budapesta, in finalul carora au fost semnate cateva documente, inclusiv in sfera gazelor. Aliev și Orban au semnat, intre altele, Declarația comuna intitulata "Referitor la parteneriatul