- Papa Francisc a sosit sambata in Japonia, a doua etapa a calatoriei sale apostolice asiatice de o saptamana, al carei principal obiectiv este de a transmite un mesaj impotriva armelor nucleare la Nagasaki si Hiroshima, singurele orase din istorie care care au suferit bombardamente atomice. Suveranul…

- Papa Francisc le va solicita liderilor politici ai lumii sa renunte permanent la armele nucleare in discursurile pe care acesta le va sustine luna viitoare, cu ocazia vizitelor la Hiroshima si Nagasaki, conform unui anunt facut miercuri de Vatican, transmite Kyodo potrivit Agerpres Suveranul Pontif…

- Suveranul Pontif se va intalni si cu supravietuitori ai cutremurului devastator urmat de tsunami produs in nord-estul Japoniei in martie 2011. Vizita in Japonia se va desfasura intre 23 si 26 noiembrie si va fi prima vizita a unui papa in Japonia in ultimii 38 de ani. 'Ma simt profund impresionat…

- Papa va lansa un mesaj impotriva armelor nucleare la Atomic Bomb Hypocenter Park, zona zero a bombardamentului atomic asupra Nagasaki, iar dupa-amiaza va participa la o intalnire pentru pace la Memorialul Pacii din Hiroshima. Turneul ecleziastic va incepe in Thailanda unde, pe langa o intalnire cu…

- Papa Francisc va merge intr-o calatorie in Asia in noiembrie, el fiind primul suveran pontif care va merge in vizita in Thailanda si Japonia in aproape patru decenii, au declarat surse de la Vatican, relateaza vineri Reuters. Papa Francisc va vizita Thailanda in perioada 20-23 noiembrie si Japonia in…