Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a facut un apel disperat miercuri sa nu se ajunga la razboi, in contextul ingrijorarilor privind o potentiala invazie a Rusiei in Ucraina si al tensiunilor tot mai mari intre Washington si Moscova, relateaza AFP. "Am vorbit mai devreme despre Holocaust: ganditi-va ca peste cinci…

- Apelul Papei Francisc pentru evitarea razboiului in Ucraina: „Va rog, fara razboi! Omenirea merita pace” Papa Francisc a facut miercuri un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului in Ucraina, acolo unde tensiunile dintre Rusia și Occident au atins un punct critic. Amintind de cel de-al Doilea…

- Papa Francisc a facut, miercuri, un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului in Ucraina, acolo unde tensiunile dintre Rusia și Occident au atins un punct critic, potrivit Agerpres. „Am vorbit mai devreme despre Holocaust: ganditi-va ca peste cinci milioane de persoane au fost ucise!”, a reamintit…

- Papa Francisc a facut miercuri un apel pentru pace și pentru evitarea razboiului in Ucraina, acolo unde tensiunile dintre Rusia și Occident au atins un punct critic. Amintind de cel de-al Doilea Razboi Mondial, Suveranul Pontif a spus ca „oamenii au suferit de foame, de atat de multa cruzime! Merita…

- Rusia si Ucraina sunt inclestate intr-o criza care ameninta sa degenereze intr-un nou conflict militar, Moscova fiind acuzata ca pregateste invadarea tarii vecine prooccidentale, comenteaza miercuri intr-o ampla analiza France Presse, citat de Agerpres. Tensiunile actuale au insa radacini istorice,…

- Papa Francisc se declara ingrijorat de „tensiunile tot mai mari” privind Ucraina care risca „sa puna sub semnul intrebarii securitatea Europei”. Suveranul Pontif a cerut duminica o zi internaționala de „rugaciune pentru pace” pe 26 ianuarie pentru a opri agravarea crizei din Ucraina.

- Discuțiile dintre NATO și Rusia au loc miercuri la Bruxelles, pe fondul pesimismului fața de progresele inregistrate in urma atitudinilor fara compromisuri adoptate de Moscova și Washington cu privire la tensiunile din Europa de Est. Ambele parți au așteptari scazute in privința unui rezultat agreat…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, și-a exprimat joi îngrijorarea în legatura cu tensiunile crescânde dintre Moscova și Ucraina, dar a facut și o gafa, spunândUniunea Sovietica în loc de Rusia, potrivit AFP.În cadrul unei conferințe de presa la Seul,…