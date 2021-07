Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francis a terminat tratamentul post-operator, dar va mai ramane in spital pentru cateva zile, spre a se stabili schema perfecta de tratament pentru reabilitarea cat mai rapida, a anunțat, luni, Vaticanul. Pe 4 iulie, cand Papa a fost internat pentru operația de colon, oficialii Vaticanului au…

- Papa Francisc a fost internat duminica dupa-amiaza intr-un spital din Roma pentru a fi operat la colon, a anunțat purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni. Suveranul pontif, in varsta de 84 de ani, sufera de o boala diverticulara a colonului, iar potrivit purtatorului de cuvant, operația era…

- Momentul impresionant a avut loc in cadrul Audientei de miercuri de la Vatican. O femeie s-a apropiat de Papa și a inceput sa ii vorbeasca. La un moment dat, Papa Francisc s-a aplecat și i-a sarutat brațul pe care femeia are tatuat numarul imprimat in lagarul de concetrare de la Auschwitz. Lidia Maksymowicz,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a declarat, luni, la Pitesti, ca vaccinarea anti-COVID-19 s-ar putea face contra cost pe viitor, pe modelul vaccinarii antigripale. Așadar, potrivit președintelui Camerei Deputaților, statul roman ar putea schimba procedura de vaccinare, iar romanii care…

- Universitațile sunt obligate sa inregistreze examenele pe care le vor susține online in aceasta sesiune, a declarat secretarul de stat din Ministerul Educației Gigel Paraschiv, citat de edupedu.ro Potrivit secretarului de stat, fiecare universitate și-a stabilit modul in care studenții vor da examenele,…

- Florin Cițu are de gand sa indexeze pensiile abia de la anul, conform unor surse politice. Premierul nu știe cu cat vor fi marite pensiile in 2022, dar susține ca vor fi, totuși, indexate. Pentru bugetul calculat de fostul ministru de Finanțe și actualul premier, majorarea votata prin lege, de 40%…

- A Member of the European Parliament (MEP), Cristian Bușoi said that the countries in central and eastern Europe, especially Romania invest a small sum in Health compared to the European average as member states understand that this domain should be an absolute priority, according to Agerpres. “There…