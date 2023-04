Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc urmeaza sa fie externat din spital, sambata, a transmis purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, si va participa la slujba de Florii, transmite CNN.Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, a fost spitalizat miercuri pentru tratarea unei infectii respiratorii. Fii la curent…

- Papa Francisc, care urmeaza sa revina sambata la Vatican, dupa trei zile de tratament pentru bronsita, a facut vineri o vizita surpriza la sectia de oncologie pediatrica a spitalului din Roma unde este tratat, relateaza AFP.Dupa-amiaza, liderul Bisericii Catolice, in varsta de 86 de ani, a vizitat…

- Papa Francisc, care urmeaza sa revina sambata la Vatican, dupa trei zile de tratament pentru bronsita, a facut vineri o vizita surpriza la sectia de oncologie pediatrica a spitalului din Roma unde este internat, relateaza AFP. Dupa-amiaza, liderul Bisericii Catolice, in varsta de 86 de ani, a vizitat…

- Papa Francisc urmeaza sa paraseasca sambata spitalul Gemelli din Roma, dupa ce va afla rezultatele celor mai recente analize medicale ale sale, a anuntat Vaticanul, informeaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Papa Francisc are o infecție respiratorie și va trebuie sa stea „cateva zile” la un spital din Roma, a anunțat, miercuri seara, Vaticanul, conform BBC. Vestea vine dupa informația ca suveranul pontif a ajuns la spital pentru un control medical programat.

- Papa Francisc, in varsta de 86 de ani, sufera de o infectie respiratorie si va ramane spitalizat ”cateva zile”, anunta miercuri Vaticanul, care evoca miercuri dupa-amioaza examene programate, in contextul unor intrebari recurente despre sanatatea sefului Bisericii Catolice.Programul de joi al Papei…

- Papa Francisc isi poate imagina in principiu abolirea celibatului pentru preoti, dupa cum a afirmat intr-un interviu pentru site-ul argentinian de stiri Infobae publicat vineri. ”Nu exista nicio contradictie in faptul ca un preot se poate casatori”, a spus Suveranul Pontif, amintind ca in Biserica Catolica…

- Marți (3 ianuarie), persoanele indoliate au continuat sa intre pe rand in Bazilica Sfantul Petru pentru a-i aduce un omagiu fostului Papa, al carui trup a fost depus fara niciun fel de accesorii papale inainte de funeraliile sale din aceasta saptamana. Funeraliile lui Benedict vor avea loc joi (5 ianuarie)…