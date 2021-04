Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui proiect de lege publicat de Ministerul Afacerilor Interne, pietonii care vorbesc la telefon sau trimit mesaje ar putea fi amendati. Sunt vizati si cei care folosesc aplicatii de tip Google Maps sau asculta muzica. Conform proiectului publicat miercuri de MAI, peste 1.700 de accidente s-au…

- Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 37/2019 pentru modificarea si completarea OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale a fost promulgata, vineri, de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit actului normativ, "pentru asigurarea cadrului general…

- Papa Francisc va vizita Ungaria si va participa la slujba care incheie Congresul International al Euharistiei de pe 12 septembrie, a declarat luni pentru MTI cardinalul Peter Erdo, seful Bisericii catolice din Ungaria, relateaza agentia de presa ungara. Vizita a fost amanata din 2020, la fel…

- Irakul a facut un pariu diplomatic si securitar - organizand prima vizita a unui papa din istorie - pe care spera sa-l transforme in castig politic si economic, insa unii experti considera ca ar putea fi doar un succes efemer, avand in vedere provocarile enorme, scrie AFP. Aceasta vizita este…

- Papa Francisc a ajuns vineri, 5 martie a.c., in Irak, unde va ramane timp de trei zile. La sosire, in primul discurs, rostit la Palatul Prezidential din Bagdad, adresat presedintelui tarii, membrilor Guvernului si ai Corpului Diplomatic, autoritatilor, precum si reprezentantilor societatii civile, pontiful…

- Premierul Florin Citu a avut, miercuri, o intrevedere cu ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, cu prilejul vizitei la Bucuresti, in cadrul discutiilor fiind evidentiat caracterul substantial al Parteneriatului Strategic dintre Romania si Spania si oportunitatile pentru dezvoltarea…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…