- Papa Francisc va face prima sa calatorie in afara Romei dupa izbucnirea epidemiei de coronavirus in luna februarie in Italia. Sfantul Parinte va vizita orasul italian Assisi, unde va semna o noua enciclica, a anuntat sambata Vaticanul intr-un comunicat, relateaza Reuters si AFP, preluate de Agerpres.

- Papa Francisc a susținut, marți, 2 septembrie, prima audiența generala saptamanala cu public, dupa 6 luni de la izbucnirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), in curtea San Damaso din Vatican. Suveranul Pontif, care a vorbit despre pandemie, a fost zambitor pe tot parcursul audienței, noteaza Reuters.…

- Doar cateva sute de migranti au ajuns in ultimele luni din Turcia in Grecia, in primul rand datorita controalelor mai stricte la frontiere, dar si din cauza epidemiei de coronavirus, a declarat marti agentiei Reuters ministrul grec pentru migratie Georgos Koumoutsakos. Turcia este insa…

- Peste un milion de chilieni au cerut joi sa isi retraga o parte din contributiile la fondurile de pensii, pentru a atenua impactul economic al epidemiei de coronavirus, in conformitate cu o noua lege controversata, relateaza Reuters.

- Sunt vremuri extrem de grele pentru companiile aeriene, care au fost grav afectate de sistarea zborurilor din pandemie. Lufthansa va renunta la 20% dintre pozitiile de conducere (aproximativ 200 de persoane) si la 1.000 de angajati din sectorul administrativ, in cadrul planului de restructurare menit…

- Serviciile de informatii norvegiene (PST) si-au exprimat vineri temerea cu privire la radicalizarea anumitor indivizi in interiorul societatii norvegiene in siajul epidemiei de coronavirus, informeaza AFP si Reuters.''Este posibil ca un numar sporit de norvegieni sa fie vulnerabili la o radicalizare…