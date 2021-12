Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc anunta ca preconizeaza o a doua intalnire cu patriarhul Kiril, seful Bisericii Ortodoxe Ruse, dupa prima lor intalnire istorica, in Cuba, in 2016, un reper in repararea relatiilor intrerupte de 1.000 de ani de la schisma care a despartit crestinismul, relateaza The Associated Press.

- Suveranul Pontif s-a intalnit pentru prima oara cu patriarhul Rusiei, Kirill, in 2016 in Cuba, aceasta fiind prima data cand un papa se intalneste cu seful Bisericii Ortodoxe Ruse de la marea schisma care a impartit crestinismul in doua mari ramuri, vestica (catolica) si estica (ortodoxa).Cele doua…

- Papa Francisc a declarat luni ca este pregatit sa se deplaseze la Moscova in urmatoarea sa vizita pentru a se intalni cu patriarhul Moscovei si al Intregii Rusii, Kirill, ceea ce ar fi prima vizita intreprinsa de un papa in capitala rusa, relateaza Reuters.

- Un preot ortodox din Grecia a strigat la Papa Francisc și l-a facut eretic. Incidentul a avut loc cand Suveranul Pontif se intalnea cu șeful Bisericii Ortodoxe grecești, arhiepiscopul Ieronim al Atenei.

- Miniștrii Andrei Spinu și Vlad Kulminschi merg, joi, la Moscova pentru a incerca negocierea cu Gazprom a unui nou preț la gazele livrare Moldovei, dar analiștii politici sint sceptici ca aceștia vor obține prea multe din parte Moscovei și susțin ca este posibil ca Moscova sa ceara concesii privind regiunea…

- Intrebat daca ar putea exista cu adevarat un razboi total cu Rusia, Zelenski a raspuns: ”Cred ca se poate intampla”.”E cel mai rau lucru care s-ar putea intampla, dar, din pacate, exista aceasta posibilitate”, a adaugat președintele. Acesta a precizat ca peste 14.000 de oameni au murit in conflictul…