- Papa Francisc a cerut duminica sa se desfasoare „negocieri adevarate” care sa permita ajungerea la „o incetare a focului si o solutie sustenabila” in Ucraina si a invitat „responsabilii natiunilor” sa nu duca „Umanitatea la distrugere”, transmite EFE, citat de Agerpres . Francisc a amintit ca, „odata…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca „sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”. Statele NATO fac tot ce le sta in putința pentru a impiedica negocierea incetarii focului, a acuzat Lavrov, lansand mai multe critici…

- Kremlinul a respins propunerea de incetare a focului in perioada sarbatorilor pascale, a afirmat reprezentantul Ucrainei la ONU Serhi Kislitsa (foto sus), intr-o postare pe Twitter. Propunerea de incetare a focului cu ocazia sarbatorii Pastelui a fost respinsa de Rusia. Biserica Ortodoxa a Rusiei descrie…

- Papa Francisc a cerut, la audiența generala, rugaciuni pentru ca guvernanții sa ințeleaga ca „soluția nu este cumpararea sau fabricarea de arme”. Papa a povestit ca a invațat ura fața de razboi de la bunicul sau. In ce privește vizita Papei la Kiev, e nevoie mai intai de incetarea focului. Papa Francisc,…

- Mai multe coridoare umanitare de ieșire din localitați ucrainene, inclusiv din portul Mariupol, aflat sub asediu in sudul țarii, vor fi deschise sambata pentru ca civilii sa poata pleca, a spus vicepremierul ucrainean Iryna Vereshchuk.

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba s-a declarat dezamagit de lipsa unui unui progres in urma discutiilor de joi cu omologul sau rus Serghei Lavrov in Antalia (Turcia). Kuleba a spus ca nu s-a putut conveni o incetare a focului in Ucraina și nici siguranța coridoarelor umanitare.

- Razboiul din Ucraina a intrat in cea de-a 13-a zi, iar in cursul nopții au avut loc noi bombardamente. Proiectilele rusești au ajuns in zone cu locuințe in orașele pentru care Rusia promite, din nou, evacuarea civililor. La Sumi, cel puțin 10 oameni au murit. Moscova anunța ca astazi, la ora 9.00, ar…