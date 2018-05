Papa Francisc ii trimite pe cei mai buni doi investigatori de la Vatican in problema abuzurilor sexuale inapoi in Chile pentru a colecta mai multe informatii despre criza cu care se confrunta Biserica Catolica din aceasta tara, a informat joi Vaticanul. Arhiepiscopul Charles Scicluna de Malta si parintele Jordi Bertomeu, un oficial al Vaticanului, se vor concentra pe dioceza din Osorno in sudul Chile, care apartine episcopului in jurul caruia s-a declansat scandalul. Scopul acestei misiuni, care va incepe in urmatoarele zile, este acela de a ''progresa in procesul de remediere si de vindecare…