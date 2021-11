Papa Francisc le-a multumit sambata jurnalistilor pentru ca au contribuit la dezvaluirea scandalurilor sexuale pe care Biserica Romano Catolica a incercat initial sa le acopere. Papa a spus ca este esențial pentru reporteri sa iasa din redactiile lor si sa descopere ce se intampla in lumea exterioara pentru a putea opri dezinformarea intalnita adesea in mediul online, relateaza Reuters. „Va multumesc pentru ceea ce ne spuneti despre ceea ce este gresit in Biserica, pentru ca ne ajutati sa nu trecem lucrurile sub tacere si pentru ca ati dat o voce victimelor abuzurilor”, a spus acesta. Un prim…