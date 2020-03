Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc, care si-a anulat, pentru prima data de la alegerea sa la conducerea Bisericii Catolice, participarea la o traditionala reculegere spirituala, organizata alaturi de alti prelati din Curia in Ariccia, la sud de Roma, din cauza unei raceli, a fost testat negativ pentru coronavirus, a raportat…

- Papa Francisc, care si-a anulat pentru prima data de la alegerea sa la conducerea Bisericii Catolice participarea la o traditionala reculegere spirituala, organizata alaturi de alti prelati din Curia in Ariccia, la sud de Roma, din cauza unei raceli, a fost testat negativ pentru

- Purtatorul de cuvant al Vaticanului, Matteo Bruni, a declarat ca nu comenteaza imediat asupra acestei informatii. „Din pacate, o raceala ma obliga sa nu particip in acest an la reculegerea de Postul Pastelui. Imi voi continua reculegerea aici", declarase papa Francisc. Liderul romano-catolic, in varsta…

- Guvernul Romaniei a trimis azi un buletin de presa pentru a oferi mai multe lamuriri dupa apariție infecțiilor cu coronavirus in Romania. Guvernul a raspuns mai multe intrebari aparute in spațiul public și a oferit clarificari la cele mai importante teme legate de coronavirus. ...

- Testele efectuate la Spitalul de Boli Infectioase din Iasi au iesit negative, a declarat Carmen Dorobat, managerul spitalului. Precizam ca tanarul s-a prezentat la UPU a Spitalului din Suceava la scurt timp dupa aterizarea cursei de Bergamo. Pentru ca prezenta simptome specifice infectiei cu coronavirus…

- Bloomberg: Epidemia cu coronavirus ar putea deveni prima pandemie din era globalizarii, care ar șterge un trilion de dolari din PIB-ul global Perspectiva sumbra ca epidemia cu coronavirus ar putea deveni prima pandemie din era globalizarii pune sub semnul intrebarii stabilitatea economiei mondiale,…

- Peste 2.600 de cazuri noi au fost confirmate in contextul unui focar de coronavirus in China continentala, au anuntat oficiali din domeniul sanitar, la o zi dupa ce persoanelor care se intorc in capitala dupa sarbatori li s-a cerut sa ramana in...

- Este vorba despre un barbat de 24 de ani din Bacau care s-a prezentat la spital cu simptome de gripa. Acesta studiaza in China și s-a intors in urma cu opt zile in țara. Pe drumul spre țara, in avion, in urma cu o saptamana, a acuzat febra.Pacientul este așteptat luni la Institutul Matei Balș din…