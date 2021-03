Papa Francisc taie din salariile cardinalilor

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a ordonat cardinalilor sa aplice o taiere de 10% a lefurilor si a redus salariile altor clerici care lucreaza la Vatican pentru a salva locurile de munca ale angajatilor obisnuiti in contextul in care veniturile Sfantului Scaun au fost afectate de pandemia de coronavirus, relateaza…

- Intr-un interviu acordat jurnalistului si medicului argentinian Nelson Castro la Vatican, Papa Francisc spune ca se gandeste la moarte, dar nu se teme de ea. Interviul a fost acordat in februarie 2019 și figureaza acum intr-o carte. Papa Francisc se vede murind la Roma, inca suveran pontif, fara sa…

- Papa Francisc s-a vaccinat, miercuri, impotriva COVID-19. Suveranul pontif a fost imunizat chiar in prima zi de vaccinare la Vatican, scrie AFP citand jurnaliști apropiați papalitații. Potrivit jurnalistilor de la cotidianul argentinian La Nacion, respectiv de la revista iezuita americana America, ambii…

- Deși va exista in continuare interdicția de a avea calitatea de preot, femeile vor putea sa citeasca liturghiile, sa serveasca langa altar și sa distribuie cuminecatura.In urma decretului semnat de Suveranul Pontif, episcopii conservatori nu le vor mai putea interzice aceste drepturi femeilor.Papa Francisc…

- Papa Francisc a transmis un mesaj de Anul Nou, in ciuda faptului ca nu a putut oficia liturghia dedicata Fecioarei Maria, care este celebrata in fiecare an de Vatican in ziua de 1 ianaurie. Suveranul Pontif le-a transmis credincioșilor din toata lumea ca 2021 va fi un an și i-a indemnat pe toți sa aiba…