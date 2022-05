Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a glumit recent cu un grup de preoți mexicani care l-au intrebat despre durerea cronica de la genunchi. ”Știți ce imi trebuie pentru piciorul meu? Puțina tequila”, a spus papa Francisc, provocand rasul preoților. Acest dialog de cateva minute, filmat de unul dintre preoții mexicani in…

- Papa Francisc a glumit recent cu un grup de preoti mexicani care l-au intrebat despre durerea lui cronica la genunchi: "Stiti de ce am nevoie pentru piciorul meu? De putina tequila", a spus el, facandu-i sa rada, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Papa Francisc a glumit recent cu un grup de preoti mexicani care l-au intrebat despre durerea lui cronica de genunchi. „Stii de ce am nevoie pentru piciorul meu? De putina tequila”, a spus el, facandu-i sa rada pe preoti, relateaza Le Figaro.

- Papa Francisc a glumit recent cu un grup de preoti mexicani care l-au intrebat despre durerea lui cronica de genunchi. "Stii de ce am nevoie pentru piciorul meu? De putina tequila", a spus el, facandu-i sa rada pe preoti, relateaza Le Figaro. Aceasta conversatie a fost filmata de unul dintre preotii…

- Papa Francisc a glumit recent cu un grup de preoti mexicani care l au intrebat despre durerea lui cronica la genunchi: Stiti de ce am nevoie pentru piciorul meu De putina tequila, a spus el, facandu i sa rada, relateaza AFP.Aceasta conversatie de cateva minute, filmata de unul dintre preotii mexicani…

- Papa Francisc a glumit cu un grup de preoti mexicani care l-au intrebat in ce stare se afla genunchiul sau, dupa ce suveranul pontif a aparut recent in public intr-un scaun cu rotile, din cauza unor dureri. "Stiti de ce am nevoie pentru genunchiul meu? De putina tequila", a spus Papa, raspunzandu-le…

- Papa Francisc l-a criticat in mod implicit pe președintele Vladimir Putin in legatura cu invadarea Ucrainei de catre Rusia, spunand sambata (2 aprilie) ca un „potentat” intreține conflicte pentru interese naționaliste. Moscova spune ca acțiunea pe care a lansat-o pe 24 februarie este o „operațiune militara…

- Papa Francisc a cerut, la audiența generala, rugaciuni pentru ca guvernanții sa ințeleaga ca „soluția nu este cumpararea sau fabricarea de arme”. Papa a povestit ca a invațat ura fața de razboi de la bunicul sau. In ce privește vizita Papei la Kiev, e nevoie mai intai de incetarea focului. Papa Francisc,…