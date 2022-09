Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de experți de la AIEA(Agenției Internaționale pentru Energie Atomica) ai ONU a sosit joi (1 septembrie) la complexul central nuclear de la Zaporojie din Ucraina pentru a evalua riscul unui dezastru provocat de radiații, dupa ce a fost amanat cateva ore de bombardamentele din apropierea amplasamentului.…

- Dmitri Medvedev, un aliat important al presedintelui rus Vladimir Putin, spune ca Moscova nu isi va opri campania militara in Ucraina chiar daca Kievul ar renunta oficial la aspiratiile sale de a adera la NATO, informeaza Reuters.

- Povestea ingrozitoare a unui marinar turc adolescent eșuat in Ucraina arata cum terțe parți in conflictul din Ucraina sunt puse in dificultate și la mare incercare. Burak Kinayer, in varsta de 19 ani, așteapta sa auda cand nava sa de marfa va porni in sfarșit acasa spre Turcia, dupa ce el și celalalt…

- Papa Francisc le-a spus duminica jurnalistilor ca vrea sa viziteze Ucraina. Intrebat despre o posibila calatorie in tara, el a spus: „Am o mare dorinta sa merg la Kiev”, relateaza Reuters. Papa a vorbit in avionul papal cu jurnalistii care calatoresc cu el de la Roma in Canada. Niciun papa nu a vizitat…

- Dmitri Medvedev, fostul președinte al Rusiei și actualul vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a afirmat marti ca Moscova va stabili in ce conditii se va ajunge la un acord de pace cu Kievul, transmite Reuters, citata de Agerpres. „Rusia isi va atinge toate obiectivele (in…

- Papa Francisc a respins toate speculațiile potrivit carora ar intenționa sa demisioneze in viitorul apropiat, relateaza Reuters. Pentru a dezminți zvonurile, Sfantul Parinte a spus ca intenționeaza sa viziteze Canada in aceasta luna și spera sa poata merge la Moscova și Kiev cat mai curand posibil dupa…

- Armata rusa si-a anuntat joi retragerea din Insula Serpilor, un punct strategic in Marea Neagra cucerit de Moscova inca din primele zile ale invaziei sale in Ucraina la 24 februarie, dupa mai multe saptamani de bombardamente intense, informeaza AFP. ‘La 30 iunie, in semn de bunavointa, fortele armate…