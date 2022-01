Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat vineri ca raspandirea de știri false și dezinformare cu privire la coronavirus și vaccinurile anti-COVID-19, inclusiv de catre mass-media catolica, reprezinta o incalcare a drepturilor omului, transmite Reuters.

- Papa Francisc a declarat vineri ca raspandirea de știri false și dezinformari despre vaccinurile anti-Covid, inclusiv in presa catolica, reprezinta o incalcare a drepturilor omului, relateaza Reuters . Suveranul pontif in varsta de 85 de ani a vorbit pentru a doua oara in mai puțin de o luna despre…

- Papa Francisc, un admirator al muzicii clasice, a plecat de la Vatican marti seara, pentru a vizita un vechi prieten al sau care detine un magazin de discuri la Roma, unde Suveranul pontif a primit in dar un CD, informeaza Reuters. Aceasta vizita ar fi trebuit sa ramana privata, insa Javier…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu a participat, marti, in judetul Calarasi, la o conferinta de presa unde l-a avut alaturi, printre altii, pe secretarul de stat Sorin Vrajitoru care pe tot parcursul evenimentului nu a purtat masca sanitara de protectie, ignorand legislatia in vigoare. Intrebat, la finalul…

- Certificatul verde COVID, de calatorie, este valabil doar 9 luni (270 de zile) fara doza booster. Masura intra in vigoare de la 1 februarie 2022. Comisia Europeana a stabilit ca certificatul verde Covid, care permite calatoriile in blocul comunitar, sa fie valabil doar noua luni dupa vaccinarea cu a…

- Ministrul Sanatatii din Italia, Roberto Speranza, a declarat luni ca italienii vor putea primi doza „booster” de vaccin impotriva COVID-19 la cinci luni dupa incheierea primului ciclu de vaccinare, potrivit Reuters , cu o luna mai devreme decat majoritatea statelor UE, printre care și Romania. „Doza…

- Statele Unite se asteapta luni la un val de vizitatori internationali dupa ridicarea restrictiilor de calatorie legate de Covid-19 pentru o mare parte a populatiei lumii, impuse pentru prima data la începutul anului 2020, transmite Reuters. United Airlines se asteapta luni ca numarul pasagerilor…

- Regatul Unit a anuntat luni ca a solicitat convocarea Consiliului ONU pentru drepturile omului intr-o sesiune de urgenta consacrata situatiei din Sudan, unde saptamana trecuta a avut loc o lovitura de stat, transmite Reuters. ''Actiunile armatei sudaneze sunt o tradare pentru revolutia, tranzitia…