Papa Francisc le-a spus duminica jurnalistilor ca doreste sa viziteze Ucraina. Intrebat despre o posibila calatorie in tara, el a spus: „Am o mare dorinta sa merg la Kiev", relateaza Reuters.

Papa Francisc a spus duminica ca isi doreste foarte mult sa viziteze Ucraina, ca parte a eforturilor sale de a incerca sa opreasca razboiul inceput in urma cu cinci luni si pe care l-a denuntat in mod repetat, informeaza Reuters.

Guvernul a aprobat, vineri, un memorandum privind deschiderea a trei noi puncte de trecere la frontiera cu Ucraina, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului. Acestea vor fi in zonele Racovat – Diakivtsi, Vicovul de Sus – Krasnoilsk si Ulma – Rusca. „Tara noastra este extrem de implicata in a solutiona…

Papa Francisc a calificat bombardamentul asupra unui centru comercial aglomerat din orașul Kremenchuk ca fiind „barbar". Ucraina a declarat ca cel puțin 18 persoane au fost ucise și aproximativ 60 au fost ranite luni (27 iunie) de un atac cu rachete rusești. Ministerul rus al Apararii a declarat ca…

Prim-ministrul Boris Johnson i-a spus presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca spera sa poate fi facute progrese in urmatoarele zile in ceea ce priveste transportul cerealelor in afara tarii, a declarat biroul premierului britanic in urma unei discutii telefonice intre cei

Doi cetațeni din Ucraina sunt suspectați ca ar fi pretins de la trei barbați suma de 3 300 de dolari pentru a-i ajuta sa ajunga in Moldova.Potrivit Poliției de Frontiera, cele trei persoane au varste de 25 și 26 de ani. Tinerii sunt originari din regiunea Odessa.

Animalele au fost aduse in țara noastra de la Gradina Zoologica din Odessa, care se afla intr-o situație dificila din cauza razboiului. Dupa doua zile de drum, leii au fost introduși intr-un pavilion al Gradinii Zoologice din Targu Mureș, unde vor ramane pana la toamna. Directorul Zoo Targu Mureș, Szantho…

Papa Francisc a afirmat, duminica, in Piata Sf. Petru, ca razboiul din Ucraina este „un regres macabru al umanitatii". De nenumarate ori, Suveranul Pontif a declarat ca nu este deloc normal ceea ce se intampla și a indemnat la pace mondiala. Suveranul Pontif a mentionat ca invazia din Ucraina l-a facut…